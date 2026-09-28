Один человек погиб в результате инцидента на станции МЦД-2 Тушинская

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Мужчина погиб на станции МЦД-2 Тушинская. По факту произошедшего начата проверка, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК РФ.

Погибшего зажало между платформой и поездом, что и привело к его смерти. На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр места происшествия. Также организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств, причин и условий случившегося.

Об инциденте стало известно утром 28 сентября. Сообщалось, что на станции Тушинская электропоездом № 7216, который следовал по маршруту Нахабино – Подольск, были травмированы несколько человек. Они нарушили правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

На время работы оперативных служб движение поездов в районе станции было временно изменено. Однако спустя время движение восстановили по обоим путям.