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28 сентября, 09:18

Экономика

Кабмин РФ на год отменил проверки пострадавшего от атак БПЛА бизнеса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Кабмин России временно освободил от контрольных проверок коммерческие объекты, которые пострадали от атак с применением БПЛА и других средств огневого воздействия. Соответствующее постановление подписано, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Решение вступило в силу 28 сентября и будет действовать до 1 октября следующего года. Отмена проверок и контрольно-надзорных мероприятий затронет объекты, которые получили ущерб с 1 января 2026 года.

По словам Григоренко, решение призвано снизить административную нагрузку на бизнес и поддержать предприятия, которые восстанавливают пострадавшие от ударов объекты.

"Важно, чтобы в этот период их ресурсы были сосредоточены прежде всего на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур", – уточнил он и добавил, что предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок будет необходимо для обеспечения безопасности россиян.

Например, внеплановые контрольные мероприятия будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и кабмина, а также при поступлении сведений, что бизнес вредит жизни и здоровью граждан, безопасности государства, работает без уведомления о начале предпринимательской деятельности, а также в случае угрозы возникновения ЧС.

Более того, проверку назначат, если бизнесмен заявил об устранении ранее выявленных нарушений и инспектору нужно подтвердить эту информацию. В настоящий момент проводить такую верификацию дистанционно можно через мобильное приложение, без визита на объект.

Также возможность проведения внеплановых проверок сохранится для отдельных видов контроля: в области промышленной безопасности (в отношении производственных объектов второго класса опасности), безопасности гидротехнических сооружений (в отношении гидротехнических сооружений второго класса), транспортной безопасности, в сфере образования и энергетического надзора.

В свою очередь, компания Wildberries&Russ с 1 октября проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары получили повреждения при атаках БПЛА на логистические объекты. Компенсации получат свыше 200 предпринимателей, однако конкретные суммы и порядок выплат не назывались.

Правительство РФ утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА

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