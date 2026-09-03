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03 сентября, 07:46

Экономика

Мантуров заявил, что поддержку предприятиям в каждой отрасли определят отдельно

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что власти будут отдельно по каждой отрасли определять меры поддержки для предприятий, пострадавших от атак. Об этом он сообщил в кулуарах Восточного экономического форума.

"Если произойдут повреждения какие-то, мы будем по каждой конкретной отрасли, по предприятиям определяться отдельно", – приводит слова Мантурова РИА Новости.

В августе кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты Wildberries, а также меры по сохранению работы самой компании. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.

Как ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предприятия Крыма и Севастополя получат отсрочку по страховым взносам. Льгота будет доступна в том числе для сельскохозяйственных и строительных компаний, гостиниц и детских оздоровительных лагерей.

По словам Мишустина, это поможет сохранить трудовые коллективы. Дополнительная поддержка позволит предпринимателям снизить финансовую нагрузку.

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