Захарова: победы российских спортсменов вызывают у Киева бессильную злобу

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что победы российских спортсменов на международных соревнованиях вызывают у киевского режима бессильную злобу. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам дипломата, у Киева есть неуемное желание не допустить российских атлетов, которые являются патриотами своей страны. При этом спортсмены продолжают тренироваться и выступать, несмотря на давление и антиспортивные войны, развязанные против них.

"Вот как может быть так, что все против российских спортсменов, а они все равно выигрывают и при этом не отказываются от своей страны, находят формы реализации своих спортивных целей, оставаясь при этом верными сынами и дочерями своей Родины", – добавила Захарова.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) ранее приняла решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон-2026/27. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал это первым шагом и отметил, что аналогичная ситуация ранее складывалась с несколькими другими видами спорта.

При этом он подчеркнул, что государства, которые препятствуют участию спортсменов из РФ в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров.