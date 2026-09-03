03 сентября, 08:50Происшествия
Число жертв оползня в Непале увеличилось до 1 252 человек
Фото: AP/Niranjan Shrestha
Количество жертв мощного оползня в Непале достигло 1 252 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на непальскую полицию.
В настоящее время пропавшими без вести числятся 4 875 человек.
Наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом популярные у туристов Катманду и Покхара значительного ущерба не понесли.
Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими.
Премьер-министр Непала Балендра Шах назвал главной причиной ЧП изменение климата. По его словам, из-за этого температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса, поэтому именно это привело к катастрофе.
Новости мира: число жертв наводнений в Непале превысило 1 000 человек