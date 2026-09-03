Число жертв оползня в Непале увеличилось до 1 252 человек

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Количество жертв мощного оползня в Непале достигло 1 252 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на непальскую полицию.

В настоящее время пропавшими без вести числятся 4 875 человек.

Наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом популярные у туристов Катманду и Покхара значительного ущерба не понесли.

Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими.

Премьер-министр Непала Балендра Шах назвал главной причиной ЧП изменение климата. По его словам, из-за этого температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса, поэтому именно это привело к катастрофе.