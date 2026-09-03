Медведь убил двух женщин во время похода за грибами под Красноярском

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Две женщины погибли после нападения медведя в тайге под Красноярском. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Их тела со следами нападения хищника нашли в лесном массиве в окрестностях поселка Подтесово. По предварительным данным, 31 августа жительницы поселка Подтесово отправились в лес за грибами, однако домой в тот день не вернулись. Родственники сообщили об их исчезновении правоохранителям.

Волонтеры нашли тела двух женщин в 3–4 километрах от поселка. Предположительно на них напал медведь, о чем свидетельствует характер травм. Сейчас эксперты проводят необходимые исследования, чтобы точно установить обстоятельства гибели.

Ранее в Красноярском крае полицейский застрелил медведя, представлявшего угрозу для жителей села Пировского. Зверь пытался пробраться в палисадник к местному жителю, и начальник отдела принял решение применить табельное оружие, никто из людей не пострадал.