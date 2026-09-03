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03 сентября, 09:12

Политика

Лавров назвал фон дер Ляйен фюрером за стремление к абсолютной власти в ЕС

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Глава МИД России Сергей Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером. Об этом он заявил в рамках лектория российского общества "Знание" на полях Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

По словам министра, фон дер Ляйен стремится сосредоточить в ЕК полномочия, которые по решениям всего Евросоюза не передавались в Брюссель и остаются за национальными правительствами.

Дипломат также напомнил, что несколько лет назад, отвечая на вопрос о подрыве газопроводов "Северные потоки", фон дер Ляйен сообщила, что избиратели в Европе "обязаны страдать ради того, чтобы украинский народ отстаивал европейские ценности". Лавров подчеркнул, что никто не спросил о смысле этих ценностей.

"Если законодательный запрет русского языка в образовании, в культуре, в быту, в средствах массовой информации отражает европейские ценности, тогда милости просим назад в нацизм для Европы", – заключил Лавров.

Ранее сообщалось, что в Германии в жесткой форме хотели потребовать от фон дер Ляйен ускорения реформ и смягчения регуляторных норм в ЕС. Если требования не будут услышаны, консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) планировал добиваться ограничения полномочий ЕК через расширение контроля за ее законодательными инициативами.

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