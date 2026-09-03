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03 сентября, 10:02

Общество

Баллами акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" можно будет пополнить "Тройку"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Баллы, которые москвичи выиграют в рамках акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов", можно будет использовать для пополнения карты "Тройка". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Чтобы перевести баллы на карту, необходимо зайти на сайт ag-vmeste.ru и в разделе "Поощрения" открыть категорию "Транспорт". После выбора суммы потребуется указать 10-значный номер "Тройки", размещенный на обратной стороне карты, и оформить заказ.

Полученное таким способом пополнение активируется при использовании карты в метро или наземном транспорте, например на турникете или валидаторе.

"Тройка" используется не только для оплаты проезда. С ее помощью можно посещать Московский зоопарк, канатную дорогу и городские мероприятия, а также оплачивать поездки на речных электросудах.

Призовые баллы участники программы могут потратить и на другие поощрения. Среди них – скидочные промокоды для аптек, супермаркетов и магазинов одежды и обуви, билеты в музеи и возможность перечислить баллы на благотворительность.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва, в рамках которых и пройдет акция, состоятся в России в течение трех дней, 18–20 сентября. Россияне смогут проголосовать как на участке, так и онлайн.

Розыгрыши акции пройдут 19, 20 и 21 сентября. Каждый проголосовавший онлайн или через терминал получит от 1 до 50 тысяч баллов.

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