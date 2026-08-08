Сергунина отметила рост количества волонтеров в столице

Фото: пресс-служба КОСиМП

Число жителей столицы, которые занимаются волонтерством, превысило 1,7 миллиона. Развитием добровольческого движения в городе занимается ресурсный центр "Мосволонтер" – он предлагает более 10 направлений: патриотическое, социально ориентированное, событийное, культурное и другие.

"С начала года к волонтерскому сообществу Москвы присоединились больше 140 тысяч человек. Горожане участвуют в организации патриотических акций и крупных международных форумов, помогают подопечным благотворительных фондов и пожилым людям, сдают кровь в донорских пунктах, заботятся о животных из приютов", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Важные инициативы и события

Свыше 19 тысяч волонтеров объединил проект "Москва помогает", который запустили в 2022 году. Они координируют сбор гумпомощи для участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых и приграничных регионов. Сейчас в городе работают 15 постоянных штабов и еще 30 павильонов "Домик добра" на площадках "Лета в Москве". Сюда приносят одежду, продукты, средства личной гигиены, технику и многое другое – за все время отправлено почти 2 тысячи тонн гуманитарного груза.

В рамках социально ориентированного направления волонтерства неравнодушные москвичи оказывают адресную поддержку разным категориям людей. Добровольцы посещают интернаты и дома престарелых, доставляют продукты одиноким пенсионерам, общаются с детьми, которые проходят длительное лечение в больницах.

Горожане принимают активное участие в подготовке и проведении значимых событий. Так, в этом году волонтеры присоединились к организации традиционных патриотических акций ко Дню Победы и к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также книжного фестиваля на Красной площади, Международного туристического форума "Путешествуй!", московского выпускного.

От обучения до международной премии

Сделать первые шаги в волонтерстве помогают в окружных центрах "Доброе место". В Москве открыто 10 таких пространств, в них регулярно проводят мастер-классы, лекции, творческие занятия. Анонсы событий публикуют на сайте "Мосволонтера", в разделе "Мероприятия".

Все желающие могут присоединиться к бесплатным обучающим программам. На странице ресурсного центра представлены курсы и тренинги для новичков и опытных волонтеров, которые хотят повысить уровень своих компетенций. Часть из них доступна в онлайн-формате в любое время, набор на очные занятия проходит в течение года.

Лучшие общественно значимые практики отмечают Международной премией #Мывместе. В прошлом году обладателями наград стало 13 столичных проектов, посвященных поддержке участников СВО и их семей, людей с тяжелыми заболеваниями, а еще экологии и многому другому. Кроме того, на региональном уровне проводится конкурс для волонтерских команд "Доброе сердце столицы". За все сезоны в нем приняли участие свыше 90 тысяч горожан.

Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствуют задачам национального проекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе". Подробнее о национальных проектах и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что патриотическое волонтерство продолжает набирать популярность в Москве. За последний год число участников этого движения увеличилось более чем втрое. В начале 2026-го оно вошло в тройку самых популярных направлений среди московских добровольцев.

