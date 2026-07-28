"Мосволонтер" приглашает жителей и гостей столицы провести лето с пользой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ресурсный центр "Мосволонтер" приглашает москвичей присоединиться к экологическим акциям, мастер-классам и городским мероприятиям, которые пройдут до конца августа. Принять участие смогут как начинающие, так и опытные добровольцы, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

"Волонтерство – это не только реальная помощь городу и людям, но и возможность стать частью сообщества неравнодушных горожан", – отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, участники мероприятий смогут освоить новые навыки, научиться работать в команде и внести вклад в городские инициативы. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте ресурсного центра.

В окружных волонтерских центрах "Доброе место" также пройдут мастер-классы, посвященные поддержке участников специальной военной операции (СВО). К примеру, 4 августа в центре "Доброе место. ЗАО" горожане изготовят маскировочные чехлы для шлемов и освоят техники плетения.

8 августа в экоцентре "Кузьминки" состоится акция "Уберем дендросад". Добровольцы приведут в порядок территорию, очистят дорожки и помогут ухаживать за растениями. 15 августа там же пройдет Всероссийская акция "Вода России", участники которой займутся благоустройством территории у пруда.

В этот же день в центре "Доброе место. Куркино" москвичей приглашают на мастер-класс по изготовлению многоразовых восковых салфеток. 22 августа желающие смогут присоединиться к акции "Мониторинг беспозвоночных в парке и на лугу" и вместе со специалистами экоцентра изучить обитателей природных территорий и собрать данные об их разнообразии.

До 6 сентября ежедневно работают "Домики добра" проекта "Москва помогает". В них можно принести мужские подарочные наборы и средства личной гигиены для участников СВО, книги, игрушки, сладости и товары для творчества для детей из новых регионов, а также корм, амуницию и лекарства для животных из приютов.

Все передаваемые товары и продукты должны быть в новой упаковке и иметь длительный срок годности. Присоединиться к акции можно всей семьей без предварительной подготовки. Достаточно выбрать ближайшую площадку, ознакомиться со списком необходимых вещей и передать их волонтерам.

Ранее стало известно, что волонтеры храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино за полгода собрали и отправили в зону СВО, госпитали и приграничные территории более 42 тысяч предметов первой необходимости.

Участникам СВО в том числе переданы средства защиты, маскировочные материалы, стройматериалы, техника, более 18 тысяч деталей, напечатанных на 3D-принтере, свыше 1,1 тысячи сшитых вещей и почти 300 маскировочных сетей. Всего в Москве работают 15 штабов проекта "Москва помогает", которые объединяют более 18,8 тысячи добровольцев.