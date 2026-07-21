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21 июля, 15:19

Общество

Волонтеры московских школ изготавливают тактические браслеты для участников СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Волонтеры московских школ на регулярной основе оказывают помощь участникам специальной военной операции, а также жителям новых и приграничных регионов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Они привозят гуманитарную помощь в штабы, приносят подарки в "Домики добра" проекта "Москва помогает" и участвуют в патриотических мастер-классах в центрах "Доброе место".

Волонтерский отряд школы имени маршала В. И. Чуйкова на юго-востоке Москвы объединил более 300 человек для регулярной помощи участникам специальной военной операции, а также жителям новых и приграничных регионов. За 3 года сотрудникам школы удалось доставить грузы 89 раз.

Ученики вместе с педагогами и родителями собирают товары первой необходимости, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и тактические браслеты, пишут письма со словами поддержки.

"Участие школьников в сборе гуманитарной помощи – важная часть воспитательного процесса, проявление единства, искренних чувств и поддержка тех, кто в этом нуждается. <...> Мы поддерживаем образовательные организации в стремлении показать на деле молодому поколению, что значит совершать добрые дела", – отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Помощь бойцам стала частью повседневной жизни школы. Многие из тех, кому передают грузы, – бывшие выпускники. Участники СВО регулярно приходят в школу, проводят уроки мужества и помогают организовывать патриотические мероприятия.

После того как в школу пришел новый учитель физкультуры, подполковник в запасе Роман Гизатулин, сфера помощи волонтерского отряда расширилась на Брянскую, Курскую и Белгородскую области. Ученики и родители собирали сезонную одежду, тапочки, лекарства, консервы, крупы, чай и кофе, средства личной гигиены, а также стройматериалы для жителей. Педагоги регулярно выезжали с гуманитарными колоннами.

В кадетских классах школы работает офицером-воспитателем выпускник Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи Юрий Твардовский. Он помогает ветеранам и жителям регионов.

Волонтерский отряд сотрудничает с некоммерческими и общественными организациями, поддерживающими участников СВО. Большую помощь в сборах оказывает настоятель храма Андрея Боголюбского в Текстильщиках. Вместе с центром "Доброе место. ЮВАО" команда школы проводит патриотические уроки, творческие занятия, акции, встречи и концерты для поддержки бойцов и их семей.

Ежедневно москвичи могут поддержать жителей новых и приграничных регионов, придя в штабы "Москва помогает". Там принимают рыбные, мясные и овощные консервы, макароны, гречку, рис, постельное белье, бытовую химию и средства личной гигиены.

Ранее сообщалось, что активисты района Солнцево доставили на передовую свыше 10 тонн гуманитарных грузов с 2022 года: маскировочные сети, средства защиты от БПЛА, а также предметы первой необходимости, продукты, одежда и оборудование. Координацию сбора осуществляет благотворительный фонд "Апостол".

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