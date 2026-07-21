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21 июля, 19:04

Культура

В Подмосковье отменили музыкальный фестиваль Outline

Фото: 123RF.com/tsuguliev

Музыкальный фестиваль Outline-2026 отменили в Подмосковье. Об этом сообщили организаторы в телеграм-канале.

"Команда Outline предприняла все, чтобы этот фестиваль стал лучшим. Мы продумали каждую деталь и по-настоящему ждали встречи с вами. Сейчас важно, что все, что мы создали, остается", – говорится в сообщении.

По словам организаторов, решение об отмене фестиваля приняла администрация Талдомского района из-за беспилотной опасности. Они пообещали в ближайшее время сообщить о возврате денег за билеты и дальнейших действиях.

Мероприятие должно было пройти с 21 по 27 июля. Планировалось, что в нем примут участие диджеи из Турции, Франции, Италии. Среди хедлайнеров заявлялись "Психеи", Mirèle, группа "Озера", а также Хаски и Тима.

Ранее в грузинском городе Батуми отменили концерты группы "Тату" и певицы Ани Лорак, запланированные на август. Продажа билетов на мероприятия была приостановлена. Причины отмены не раскрывались.

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