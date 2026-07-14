Концерты группы "Тату" и Ани Лорак отменили в Грузии

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В грузинском городе Батуми отменили концерты группы "Тату" и певицы Ани Лорак, запланированные на август. Об этом ТАСС сообщили в администрации Батумских теннисных кортов, на концертной площадке которой должны были пройти выступления.

Кроме того, в сервисе продажи билетов Biletebi.ge, а также в департаменте туризма Батуми подтвердили агентству, что продажа билетов на концерты "Тату" (1 августа) и Ани Лорак (14 августа) приостановлена. Причины отмены не раскрывались.

До этого в Грузии также был отменен концерт группы "Тату". Он должен был пройти в Тбилиси 30 января. Тогда причины отмены мероприятия тоже не уточнялись.

Ранее в целях безопасности был перенесен концерт группы "Руки Вверх!". Выступление должно было состояться 27 июня на "Ростов-Арене". Теперь концерт пройдет 24, 25, 27 и 28 сентября на крытой площадке Дворца спорта.