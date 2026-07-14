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14 июля, 18:17

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Эксперт Бондарь: жильцам полагается перерасчет за долгое отсутствие электричества

Эксперт по ЖКХ объяснил, как получить компенсацию при отключении электричества

Фото: 123RF.com/dolgachov

Жалоба в диспетчерскую и составление акта о предоставлении некачественной услуги помогут уменьшить платежи за электричество, которое надолго отключили. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ № 354, электричество могут отключать не более чем на 2 часа подряд. Это актуально для домов с двумя независимыми источниками питания. Обычно такое предусмотрено в новых жилых комплексах или домах с электроплитами. Если источник питания один, свет вправе не давать до 24 часов подряд.

За каждые 60 минут превышения данных лимитов плата за электричество в текущем месяце должна снижаться на 0,15%. То есть, например, если света в доме с двумя независимыми источниками питания не было 48 часов подряд, размер перерасчета может достигать около 7%.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

В случае долгого отсутствия электричества следует позвонить с жалобой в диспетчерскую службу и записать номер заявки и фамилию принявшего ее сотрудника.

"Также необходимо попросить составить акт о предоставлении некачественной услуги. Если коммунальщики игнорируют просьбу, подобный документ допускается подписать с соседями и председателем совета дома, а затем направить в УК через государственные цифровые платформы", – отметил Бондарь.

После этого в платежном документе ЖКУ должна быть указана уменьшенная сумма из-за долгой аварии, заключил эксперт.

Ранее эксперт напомнил, что россияне, отсутствующие в квартире более пяти календарных дней подряд, вправе требовать перерасчета платежей за коммунальные услуги. Однако возможность корректировки касается только счетов за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ и электричество, а также вывоз мусора.

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