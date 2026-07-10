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10 июля, 14:46

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Эксперт Бондарь: УК грозит штраф до 300 тыс руб за игнорирование жалоб о ржавой воде

Эксперт по ЖКХ объяснил, как бороться с ржавой водой из крана

Фото: 123RF.com/johnalexandr

Составление акта и жалоба в жилищную инспекцию помогут решить проблему с ржавой водой в кране. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что появление такой воды является нарушением прав жильцов как потребителей.

"Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ № 354, холодная и горячая вода должна строго соответствовать требованиям санитарных норм. Любые отклонения по составу и свойствам, включая цвет, мутность и наличие примесей, не допускаются", – пояснил эксперт.

Если нарушение все же происходит, проблему необходимо официально зафиксировать. Сделать это можно через звонок в аварийно-диспетчерскую службу, посоветовал специалист.

Обязательно нужно спросить и записать номер заявки, время ее принятия, а также фамилию диспетчера. Управляющая компания обязана прислать сотрудника для проверки не позднее чем через два часа с момента обращения. Если, конечно, не было договоренности на более позднее, удобное для жильца время.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Представитель УК должен составить акт о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. Однако, если инженер не пришел, закон позволяет жильцу самостоятельно подготовить такой документ. Его должны будут подписать председатель совета дома и как минимум два соседа, отметил Бондарь.

Когда УК отказывается составлять акт и игнорирует заявки, общение необходимо переводить в официальную плоскость надзорных органов. Для этого надо отправить жалобу в жилищную инспекцию, что можно сделать через государственные цифровые платформы, отметил эксперт.

К обращению следует приложить копию акта, даже если он подписан только соседями. Инспекция проведет проверку и может привлечь организацию к административной ответственности по части 2 статьи об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии (14.1.3 КоАП РФ). Штраф составит от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Важно учитывать, что жалобы часто работают быстрее, если они коллективные. Поэтому стоит поговорить с соседями: скорее всего, ржавая вода течет по всему стояку или дому. Также есть смысл обратиться в Роспотребнадзор: ведомство имеет право провести независимую экспертизу и выдать предписание на устранение нарушений, заключил Бондарь.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что, если подростки сбрасывают какие-либо предметы с верхних этажей, необходимо обратиться в УК с просьбой предоставить видеозаписи со всех находившихся рядом камер. Вполне возможно, на них будет зафиксирован момент нарушения.

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