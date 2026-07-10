Эксперт Бондарь: УК грозит штраф до 300 тыс руб за игнорирование жалоб о ржавой воде

10 июля, 14:46Общество
Фото: 123RF.com/johnalexandr
Составление акта и жалоба в жилищную инспекцию помогут решить проблему с ржавой водой в кране. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он напомнил, что появление такой воды является нарушением прав жильцов как потребителей.
"Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ № 354, холодная и горячая вода должна строго соответствовать требованиям санитарных норм. Любые отклонения по составу и свойствам, включая цвет, мутность и наличие примесей, не допускаются", – пояснил эксперт.
Если нарушение все же происходит, проблему необходимо официально зафиксировать. Сделать это можно через звонок в аварийно-диспетчерскую службу, посоветовал специалист.
Представитель УК должен составить акт о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. Однако, если инженер не пришел, закон позволяет жильцу самостоятельно подготовить такой документ. Его должны будут подписать председатель совета дома и как минимум два соседа, отметил Бондарь.
Когда УК отказывается составлять акт и игнорирует заявки, общение необходимо переводить в официальную плоскость надзорных органов. Для этого надо отправить жалобу в жилищную инспекцию, что можно сделать через государственные цифровые платформы, отметил эксперт.
Важно учитывать, что жалобы часто работают быстрее, если они коллективные. Поэтому стоит поговорить с соседями: скорее всего, ржавая вода течет по всему стояку или дому. Также есть смысл обратиться в Роспотребнадзор: ведомство имеет право провести независимую экспертизу и выдать предписание на устранение нарушений, заключил Бондарь.
Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что, если подростки сбрасывают какие-либо предметы с верхних этажей, необходимо обратиться в УК с просьбой предоставить видеозаписи со всех находившихся рядом камер. Вполне возможно, на них будет зафиксирован момент нарушения.