Лихачев: запасов дизельного топлива хватит на 11 суток работы ЗАЭС

Фото: MAX/"ЗАЭС. Официально"

Запасов дизельного топлива на Запорожской АЭС хватит еще на 11 суток работы станции. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам встречи с делегацией МАГАТЭ в Калининграде.

На сегодняшний день резервы горючего составляют только 50% от необходимых. В связи с этим гендиректор госкорпорации указал на необходимость максимального заполнения всех резервуаров и создания более надежного запаса дизтоплива на случай автономной работы станции.

Вместе с тем Лихачев напомнил, что ЗАЭС уже 21 раз переходила на автономное энергоснабжение. Причем каждый раз это происходило успешно благодаря работе как персонала, так и оборудования.

"Поэтому вопрос энергетической стабильности, энергетической независимости станции – вопрос номер два в нашей повестке дня, и мы благодарны за такую эффективную реакцию со стороны генерального директора, делегации МАГАТЭ", – добавил глава "Росатома".

В начале июля специалисты Международного агентства по атомной энергии провели расследование и подтвердили наличие значительных повреждений в городе-спутнике Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодаре. Речь идет о повреждении пожарной части, которая играет важную роль в реагировании на чрезвычайные ситуации на ЗАЭС.

Комментируя данные, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемыми атаки, подрывающие ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям.