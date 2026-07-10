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10 июля, 14:52

Город

В ЮАО выступили с инициативой переименовать Проектируемый проезд № 5464

Фото: Полина Логачева

В районе Чертаново Северное на юге столицы прошла рабочая встреча с жителями в рамках проекта "Улицы Москвы: от номера к имени". Его цель – дать техническим проездам названия, связанные с историей территории, памятью о людях и уникальностью районов.

Собравшиеся обсудили возможное новое название для Проектируемого проезда № 5464. Среди рассматриваемых вариантов – проезд Льва Карловича Дюбека, проезд архитектора Меерсона и проезд архитектора Посохина.

"Одним из наиболее вероятных вариантов названия Проектируемого проезда № 5464 жители называют фамилию Дюбека, советского архитектора, руководителя проектных и исследовательских коллективов, лауреата Ленинской премии. С его именем связан проект экспериментального микрорайона Северное Чертаново, через который проходит улица. В 1960–1970-х годах он возглавлял московский научно-исследовательский институт, который занимался типовым и экспериментальным проектированием. Под руководством Дюбека коллектив института изменил подход к общественным пространствам и связал дома, школы, магазины, объекты культуры и спорта в единую систему повседневных маршрутов. Переименование проезда в честь Льва Карловича Дюбека позволяет сохранить память о людях, которые формировали облик района и оставили заметный след в московской архитектуре", – отметила депутат, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной думы России Светлана Разворотнева, которая приняла участие в мероприятии в качестве эксперта.

Экспериментальный микрорайон начали строить в середине 1970-х годов. Тогда на пустыре за Варшавским шоссе заложили 10 жилых корпусов, 3 школы, детский сад, спортивный комплекс и дом культуры. Одной из особенностей нового жилого комплекса стала организация внутреннего пространства без автомобилей: жителям не нужно пересекать транспортные потоки, чтобы дойти от дома до досуговых и спортивных объектов.

Проектируемый проезд № 5464 по большей части проходит ниже уровня жилой застройки. Его длина составляет порядка 1,5 километра, он начинается у Чертановской улицы неподалеку от остановки наземного транспорта "Верхний Чертановский пруд" и тянется до Битцевского проезда.

Парламентарий добавила, что многие принципы, заложенные архитекторами в эксперименте в районе Чертаново Северное, спустя десятилетия вернулись и применяются при проектировании современных кварталов. Новостройки в городе возводятся с просторными квартирами с готовой отделкой, пространствами для игр, спорта и отдыха у дома, озелененными территориями, дворами без машин, объектами социально-бытовой сферы на нежилых этажах.

В частности, с 2017 года правительство Москвы осуществляет один из самых крупных в мире проектов по обновлению жилья – программу реновации. Благодаря ей в современные жилые комплексы в 10 районах ЮАО, где сейчас реализуется проект, уже переехали более семи тысяч семей. Всего в округе предстоит расселить 378 старых домов. Новоселами станут свыше 82 тысяч жителей.

В ходе реновации большое внимание уделяется комплексному развитию районов и созданию сопутствующей инфраструктуры, обратила внимание Разворотнева. Объекты социально-бытового назначения – магазины, аптеки, кафе – размещаются на первых этажах новых домов. Благодаря этому жители получают быстрый доступ к необходимым товарам и услугам.

В ЮАО сегодня используется более 100 нежилых помещений. Вместе с открытием подобных объектов москвичи также получают дополнительные рабочие места в шаговой доступности. Ожидается, что благодаря программе реновации появление новых предприятий и точек сферы услуг позволит создать в столице более 200 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2020 года в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) разработали более 470 проектов по реорганизации заброшенных участков и бывших промзон общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров.

В рамках этих инициатив планируется построить около 73,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Более половины этого объема – порядка 41,4 миллиона квадратных метров – составят жилые дома. Еще около 27 миллионов квадратных метров придется на общественно-деловую застройку, а 5,3 миллиона квадратных метров – на производственные объекты.

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