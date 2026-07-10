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10 июля, 15:29

Экономика

Власти Иркутской области начали работу над созданием электронной записи на АЗС

Фото: 123RF.com/gritsiv

Власти Иркутской области начали тестирование системы электронных очередей на АЗС. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, власти вместе с местными IT-компаниями тестируют сразу несколько вариантов платформ для бронирования времени получения топлива. Это позволит гражданам приезжать на заправку и сразу заправляться, без живой очереди.

"Когда эта мера будет реализована, сообщу", – пояснил глава региона.

Кроме того, два частных оператора "Крайснефть" и "БРК" расширили объемы продаж топлива для физлиц. При этом ограничения на выдачу топлива в одни руки сохраняются.

Ранее власти России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. При этом уже в текущем июле страна начинает импорт топлива из других государств. Дополнительно в стране наращивают объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса.

Также правительство РФ предпринимает меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов, восстановления их загрузки и обеспечения необходимого объема производства топлива. Сложности на топливном рынке связаны с тем, что часть НПЗ вынуждена уходить в ремонт.

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