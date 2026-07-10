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10 июля, 15:58

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Милонов: психиатрическая помощь нужна людям, называющим питомцев детьми

Милонов раскрыл, каким россиянам нужен психиатр

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Психиатрическая и психологическая помощь требуется людям, называющим домашних животных своими детьми. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с "Абзацем".

"Тут нужно давать совет прежде всего людям, которые находятся в окружении этого человека <...>. Потому что одно дело, когда в шутку назовет, это еще куда ни шло. Но ведь это доходит до безумия. И действительно есть люди, которые в домашних питомцах видят своих детей. Это расстройство психическое", – считает парламентарий.

При этом он подчеркнул, что само по себе расстройство не представляет опасности, однако оно, как и другие заболевания, может прогрессировать. В таком случае человек, например, может стать "кошатником", держащим по 50–100 кошек у себя дома.

Вместе с тем депутат дал характеристику парам, называющим питомцев детьми. По его словам, они не готовы к ответственности за родительство, что связано с желанием людей лишь играть в семью.

"Это, конечно, тяжелый диагноз. <...> И вот они для себя, внутри себя, находят оправдание, что вот мы же родители вот этому щеночку, этой кошечке, этому еще кому-нибудь. Безусловно, это является очень серьезным нравственным проступком. Так называть животных нельзя", – заключил Милонов.

Ранее стало известно, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сельского населения России стал самым минимальным с 1990 года. По итогам 2025 года он составил 1,464.

Это число означает, сколько в среднем родила бы одна жительница России на протяжении всего репродуктивного периода, от 15 до 50 лет, при сохранении уровня рождаемости того года, для которого вычисляется данный показатель. В это же время величина СКР не зависит от возрастного состава населения.

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