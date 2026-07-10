Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 15:46

Транспорт

Трамваи временно не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи временно не будут ходить в центре Москвы с 08:00 до 18:30 в субботу, 11 июля, в связи с проведением парада ретротранспорта на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Трамваи Т1 и Т2 в указанный период поедут в объезд. Т1 будет курсировать между Павелецким вокзалом и метро "Красносельская" через "Пролетарскую", "Площадь Ильича", "Авиамоторную", Красноказарменную улицу и метро "Бауманская", а Т2 – между Павелецким вокзалом и метро "Авиамоторная" через "Пролетарскую" и "Площадь Ильича".

MAX/"Дептранс. Оперативно"

Кроме того, трамваи А будут ездить от МЦД Калитники через Павелецкий вокзал и станцию метро "Тульская" до Серпуховского Вала.

Между тем с 08:00 маршрут автобуса м60 будет продлен до МЦД Площадь трех вокзалов по проспекту Академика Сахарова до остановки "ЛУКОЙЛ Москва". С 12:10 маршрут автобуса № 913 будет продлен от метро "Павелецкая" через "Новокузнецкую" до остановки "Воронцово Поле". Транспорт будет курсировать под номером 913т. Москвичей призвали пользоваться метрополитеном до станций "Новокузнецкая" и "Чистые пруды".

Ранее сообщалось, что из-за парада ретротранспорта ограничат движение автомобилей в центре города. В частности, в Белгородском проезде перекрытия будут действовать с 00:01 до 18:00. Проехать по Чистопрудному бульвару в сторону Мясницкой улицы будет нельзя с 06:30 до 18:00, а в сторону улицы Покровки – с 10:00 до 18:00.

Несколько улиц перекроют в центре Москвы 11 июля из-за парада ретротранспорта

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