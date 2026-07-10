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10 июля, 14:59

Мэр Москвы

Собянин: новое общественное пространство у воды появится в Мнёвниковской пойме

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

У воды в Мнёвниковской пойме появится новое общественное пространство, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Новое место для пеших прогулок протяженностью около 2 километров появится на месте заброшенной территории на улице Нижние Мнёвники. Семь зон для отдыха со смотровыми площадками будут обустроены на деревянном настиле прямо над водой, а одну из них стилизуют под маяк – в него можно будет войти и подняться на второй уровень.

Кроме того, большая смотровая площадка будет размещена на верхнем этаже улицы. Рядом построят детскую площадку, а само пространство украсят скульптурами и "сухим ручьем".

На территории будет установлено дополнительное освещение и дополнительное озеленение. Работы должны быть завершены уже осенью.

Мэр добавил, что в Мнёвниковской пойме будут построены еще две набережные. При этом с 2011 года в городе привели в порядок набережные Москвы-реки протяженностью около 110 километров.

Ранее современную улично-дорожную сеть создали на территории бывшего завода "ЗИЛ". Было построено больше километра новых дорог, а также возведен разворотный съезд с набережной Марка Шагала под мостом через затон Новинки при движении в сторону проспекта Андропова.

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