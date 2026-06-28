Собянин сообщил о начале строительства индустриального парка в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство индустриального парка стартовало в бывшей промзоне № 32 "Котляково" в столичном районе Царицыно. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Как рассказал мэр, его возведут в границах МКАД рядом с МСД и Кантемировской улицей. Оттуда можно будет легко добраться до МКАД, ТТК и остальных магистралей.

Специалистам предстоит на отдельных участках возвести три здания, у каждого из которых будет отдельный проезд и своя парковка. В парке расположатся производства электроники и фармацевтики, а также легкой, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности.

По словам мэра, строительство завершится в 2029 году. Кластер создаст 430 новых рабочих мест. Одно из зданий будет возведено в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

Ранее в Москве началось строительство Центра инноваций и импортозамещения "Технопарк Щербинка". Для реализации этого проекта столица выделила инвестору два земельных участка площадью больше двух гектаров на пересечении Рязановского шоссе с проспектом Славского.