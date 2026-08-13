РИА Новости: стример Кипишная задержана в Москве из-за ложного доноса о преступлении

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Стримера Анастасию Кипишную задержали на Павелецком вокзале в Москве по подозрению в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

В дежурную часть поступила информация, что на вокзале находится 35-летняя женщина, объявленная в розыск. При отработке данных правоохранители на станции Москва-Павелецкая идентифицировали гражданку по документам и доставили в дежурную часть линейного управления для разбирательства.

При этом, по данным агентства, база МВД России подтверждает нахождение Кипишной в розыске по не указанной уголовной статье.

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