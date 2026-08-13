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13 августа, 11:19

Политика

Премьер Японии Такаити назвала остров Итуруп "исконно японским"

Фото: ТАСС/EPA/JIJI PRESS

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что визит Владимира Путина на "исконно японский" остров Итуруп является категорически неприемлемым и несовместимым с позицией Токио по вопросу северных территорий. Об этом сообщает телеканал TBS.

"Он (визит. – Прим. ред.) задевает чувства японского народа и категорически неприемлем", – приводит телеканал слова Такаити.

По словам премьер-министра, после того как в январе 2024 года Путин заявил о намерении посетить Курильские острова, японское правительство неоднократно обращалось к российской стороне с просьбой не допустить этот визит. Такаити подчеркнула, что поездка главы российского государства способна негативно отразиться на перспективах двусторонних отношений.

"Мы хотели бы, чтобы российская сторона со всей серьезностью осознала значимость этого", – заявила премьер-министр.

Путин 13 августа прибыл с рабочим визитом на Итуруп. Это стало первым визитом президента на Курильские острова. В рамках первого пункта рабочей программы он посетил рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный".

Министерство иностранных дел Японии уже выразило протест в связи с визитом Путина на курильский остров. Там заявили, что четыре северных острова, включая Итуруп, являются неотъемлемой частью Японии "как с исторической точки зрения, так и с точки зрения международного права".

Путин посетил остров Итуруп в Сахалинской области

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