Ветеринар Шеляков посоветовал не надевать дождевики на кошек

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Дождевик может привести к перегреву у питомца, если не снимать его после дождя, а также стать причиной удушья у кошек на самовыгуле. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Ранее стало известно, что в России значительно вырос спрос на дождевики для питомцев. При этом продавцы предлагают модели для мелких пород собак также владельцам кошек.

По мнению Шелякова, в целом подобные дождевики – вещь очень полезная.

"Погода в Московском регионе довольно капризная, дожди могут зарядить на целую неделю. При этом с собакой все равно надо гулять, ведь даже миниатюрные породы, так называемые пеленочницы, на самом деле должны каждый день выходить на прогулку. Ведь собака – это эволюционно социальное животное, которому важно бывать на воздухе. В противном случае могут развиться различные психологические отклонения и начаться проблемы с поведением", – отметил ветеринар.

Дождевики помогают решить сразу две проблемы. Во-первых, они спасают шерсть питомца от влаги, а значит, защищают его от переохлаждения и простудных заболеваний.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Во-вторых, они могут делать животное более заметным в условиях плохой видимости из-за дождя или тумана. Главное – выбирать яркие модели и со светоотражающими полосками. Тогда вероятность, что питомца на прогулке в непогоду заденет самокатчик или велосипедист, заметно снизится.

При выборе дождевика также важно обратить внимание на изнаночную сторону: она не должна иметь каких-либо грубых швов. В противном случае они могут повреждать кожу питомца.

"Кроме того, данное изделие должно быть подобрано по размеру и ни в коем случае нигде не стягивать и не сжимать, иначе питомец во время прогулки начнет быстро уставать, ему будет некомфортно, к тому же могут появиться раздражения на коже и мозоли", – пояснил Шеляков.

Другой важный нюанс – дождевик необходимо снимать сразу, как только закончился дождь и вышло солнце. Герметичный слой конструкции мешает нормальному воздухообмену и создает эффект парника, и в итоге питомец может очень быстро перегреться, отметил ветеринар.

Что касается кошек, то им надевать дождевик можно только во время прогулки на поводке. Отправлять их в таком виде на самовыгул крайне опасно. Животное активное – прыгает на деревья, заборы и в итоге может просто зацепиться и повиснуть на ткани, что способно привести к травмам и даже удушью, предупредил эксперт.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал во время прогулки обходить стороной фонари с открытой проводкой, которые гудят и вибрируют. Если собака наступит в лужу неподалеку, ее может ударить током.

