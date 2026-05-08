Кинолог Голубев: во время дождя собаку может ударить током у старого фонарного столба

Прогулка с собакой в дождливую погоду может быть потенциально опасной из-за уличных фонарей, к которым питомец может приблизиться и получить поражение током. Об этом в беседе с "Радио 1" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, собака по своей природе должна исследовать территорию – обнюхивать камни, бордюры, столбы, так как это ее способ получения информации. Однако влажность делает запахи насыщеннее, животное ведет себя активнее и тянется к различным объектам, в том числе к фонарям. Голубев предупредил, что старые фонари могут ударить собаку током, если она наступит в лужу неподалеку.

Эксперт посоветовал обходить стороной фонари с открытой проводкой, которые гудят, вибрируют и вокруг которых скопилась влага. О таких местах лучше сразу сообщать через портал местной администрации в коммунальные службы.

Если собаку все же ударило током, нельзя брать питомца на руки, иначе может пострадать и хозяин. Животное нужно оттащить деревянной палкой или веткой, а затем проверить пульс и дыхание. При их остановке следует немедленно делать непрямой массаж сердца. Для этого собаку укладывают на правый бок и надавливают на самую широкую часть грудной клетки сразу за локтем передней лапы.

У крупной собаки ладони кладут одна на другую и продавливают грудную клетку на четверть или треть ее ширины, у маленькой – сжимают грудную клетку большим и указательным пальцами. Важно соблюдать частоту 100–120 нажатий в минуту, в идеале чередуя каждые 30 нажатий с двумя вдохами "рот в нос". Прекращать массаж нельзя до появления пульса или приезда ветеринара. При ожогах, судорогах и потере сознания необходимо доставить питомца в клинику.

Ранее ветеринары дали рекомендации по безопасному отдыху с питомцем за городом. В первую очередь важно обработать любимца от клещей, поскольку именно в мае активизируются иксодовые паукообразные, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. Следующим пунктом эксперты назвали наличие ошейника с адресником и актуальным номером телефона владельца на питомце.