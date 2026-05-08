Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 13:32

Общество
Главная / Новости /

Кинолог Голубев: во время дождя собаку может ударить током у старого фонарного столба

Кинолог предупредил о смертельной опасности фонарей для собак во время дождя

Фото: 123RF.com/palinchak

Прогулка с собакой в дождливую погоду может быть потенциально опасной из-за уличных фонарей, к которым питомец может приблизиться и получить поражение током. Об этом в беседе с "Радио 1" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, собака по своей природе должна исследовать территорию – обнюхивать камни, бордюры, столбы, так как это ее способ получения информации. Однако влажность делает запахи насыщеннее, животное ведет себя активнее и тянется к различным объектам, в том числе к фонарям. Голубев предупредил, что старые фонари могут ударить собаку током, если она наступит в лужу неподалеку.

Эксперт посоветовал обходить стороной фонари с открытой проводкой, которые гудят, вибрируют и вокруг которых скопилась влага. О таких местах лучше сразу сообщать через портал местной администрации в коммунальные службы.

Если собаку все же ударило током, нельзя брать питомца на руки, иначе может пострадать и хозяин. Животное нужно оттащить деревянной палкой или веткой, а затем проверить пульс и дыхание. При их остановке следует немедленно делать непрямой массаж сердца. Для этого собаку укладывают на правый бок и надавливают на самую широкую часть грудной клетки сразу за локтем передней лапы.

У крупной собаки ладони кладут одна на другую и продавливают грудную клетку на четверть или треть ее ширины, у маленькой – сжимают грудную клетку большим и указательным пальцами. Важно соблюдать частоту 100–120 нажатий в минуту, в идеале чередуя каждые 30 нажатий с двумя вдохами "рот в нос". Прекращать массаж нельзя до появления пульса или приезда ветеринара. При ожогах, судорогах и потере сознания необходимо доставить питомца в клинику.

Ранее ветеринары дали рекомендации по безопасному отдыху с питомцем за городом. В первую очередь важно обработать любимца от клещей, поскольку именно в мае активизируются иксодовые паукообразные, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. Следующим пунктом эксперты назвали наличие ошейника с адресником и актуальным номером телефона владельца на питомце.

Читайте также


животныеобществопогода

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика