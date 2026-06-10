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10 июня, 09:54

Город

Столичный предприниматель приобрел помещение в ЦАО по праву преимущественного выкупа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московский предприниматель, воспользовавшись правом преимущественного выкупа, приобрел у города ранее арендуемую недвижимость в историческом здании на улице Фридриха Энгельса. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

"Одним из тех, кто воспользовался правом преимущественного выкупа в этом году, стал арендатор помещения площадью 77,8 квадратного метра в доме 23, строении 1, на улице Фридриха Энгельса", – рассказала она.

По словам Соловьевой, это самая ранняя постройка, которая входит в архитектурный ансамбль Немецкого рынка. Она имеет статус объекта культурного наследия, известного как "Жилой дом Яковлевых, В. Е. Трусова с лавками, 1820-е годы, 1914 год".

Платежи за выкупленное помещение бизнесмен будет вносить в рассрочку в течение семи лет. Это снизит единовременную нагрузку на бизнес и позволит вложить средства в дальнейшее развитие, подчеркнула руководитель департамента городского имущества.

Покупать помещения по рыночной стоимости без торгов по преимущественному праву выкупа могут представители малого и среднего предпринимательства (МСП) в том случае, когда они арендуют коммерческие объекты не менее года.

Если предприниматели арендуют помещения по итогам специализированных торгов, то для них срок аренды перед выкупом составляет не менее двух лет, а арендуемая недвижимость должна находиться в перечне государственного имущества, предназначенного для использования субъектами МСП в течение пяти и более лет.

Ранее два помещения для бизнеса выставили на открытые торги в Раменках. Их площадь составляет 77,2 и 194,7 "квадрата". В них можно открыть коворкинг, творческую мастерскую, торговую точку или учреждение допобразования. Аукционы состоятся 30 июня на площадке "Росэлторг", подать заявку на участие можно до 18-го числа.

"Торги Москвы": продажа помещений рядом с метро

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