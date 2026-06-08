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08 июня, 09:44

Город

Два помещения для бизнеса выставили на городские торги в Раменках

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Раменках выставили на городские торги два помещения для бизнеса, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Раменки – это перспективный для бизнеса район с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. <...> В них (помещениях. – Прим. ред.) можно открыть, например, коворкинг, творческую мастерскую, торговую точку или учреждение дополнительного образования", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Помещения находятся на первом этаже в здании на улице Столетова, доме 8, недалеко от станции метро "Ломоносовский проспект" и корпусов МГУ М. В. Ломоносова. Их площадь – 77,2 и 194,7 квадратного метра.

Аукционы пройдут 30 июня на площадке "Росэлторг", прием заявок будет идти до 18 июня. Для того чтобы поучаствовать, нужна регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на торги были выставлены шесть коммерческих помещений в Обручевском районе рядом со станцией метро "Новые Черемушки". Они подойдут для открытия кафе, коворкингов, спортивных студий и салонов красоты.

"Торги Москвы": продажа помещений рядом с метро

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