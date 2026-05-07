07 мая, 09:26

Город

Предприниматели могут приобрести помещение для открытия частной клиники в СВАО

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Предприниматели могут приобрести помещение для открытия частной клиники в СВАО, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что оптимальное помещение для открытия бизнеса в сфере медицины – это баланс ряда характеристик. Важно учитывать, например, расположение, соответствие требованиям и потенциал для привлечения пациентов.

"Город выставляет такие объекты на торги – полный перечень можно увидеть на инвестиционном портале Москвы", – передал его слова портал мэра и правительства столицы.

Пуртов отметил, что предприниматели могут принять участие в открытом аукционе по продаже нежилого помещения в Алтуфьевском районе в многоквартирном здании. Заявочная кампания завершится 8 июня, а сами торги пройдут 17 июня.

Помещение находится по адресу проезд Черского, дом 1. Его площадь – 270 квадратных метров. Это место подойдет для стоматологической клиники, центра реабилитации или эстетической косметологии. Кроме того, помещение расположено на первом этаже и имеет несколько отдельных входов, а участие в аукционе могут принять и физические, и юридические лица.

Вместе с тем на аукционах можно приобрести еще три нежилых помещения площадью от 151 до 248,1 квадратного метра в районе Северном. В них можно открыть продуктовые магазины, тренажерные залы или культурно-досуговые организации.

Объекты расположены на первых этажах жилых домов и имеют отдельные входы. Прием заявок на участие в открытых аукционах завершится 13 мая, сами торги состоятся 21 мая.

