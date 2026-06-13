В Донбассе и Новороссии восстановят 2,3 тыс объектов к 2030 году

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Еще 2,3 тысячи объектов инфраструктуры планируется восстановить в Донбассе и Новороссии к 2030 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания о развитии воссоединенных субъектов России.

"Программа социального развития воссоединенных регионов выполняется в полном объеме", – добавил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, сейчас в новых регионах активно восстанавливается работа промышленных предприятий. Кроме того, развивается сельское хозяйство. Он подчеркнул, что развитие их экономики важно для всей страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия к 2030 году должны достигнуть общероссийского уровня по всем основным показателям. Он призвал не только восстановить разрушенное, но и заложить основу для дальнейшего развития этих регионов. Глава государства назвал это общенациональной задачей.

