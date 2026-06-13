Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения на полеты отменены в столичном аэропорту Внуково. Гавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что они были необходимы для обеспечения безопасности.

Аэропорт Внуково перешел на прием и выпуск воздушных судов по согласованию с соответствующими органами вечером 13 июня. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Домодедово. Они связаны с действующими в районе авиагавани временными ограничениями на использование воздушного пространства.

