Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Там пояснили, что меры связаны с действующими в районе авиагавани временными ограничениями на использование воздушного пространства. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ранее временные ограничения уже вводились во Внуково, Домодедово и Жуковском в связи с атакой БПЛА на Москву. С утра 12 июня на подлете к городу были сбиты 27 дронов.

