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13 июня, 15:08

Происшествия

В Башкирии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчину, подозреваемого в убийстве подростка из-за пакета с продуктами, задержали в Туймазинском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 12 июня на улице Нефтяников в селе Кандры. 21-летний местный житель напал на 14-летнего юношу, пытаясь забрать у него пакет с продуктами. Он несколько раз ударил подростка ножом, после чего скрылся с пакетом.

В результате подросток скончался недалеко от места происшествия. Злоумышленника оперативно задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и назначили необходимые экспертизы.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей в возрасте 18 и 14 лет, которые напали на 14-летнего мальчика и выстрелили в него из сигнального пистолета. Пострадавшему подростку потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу.

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