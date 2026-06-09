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09 июня, 08:58

Происшествия

Мужчина ножом ударил двух молодых людей в центре Москвы

Фото: МАХ/"Столичный СК"

В Москве задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство двух молодых людей 17 и 18 лет. Об этом сообщает канал столичного управления Следственного комитета РФ в MAX.

По данным следствия, инцидент произошел утром 9 июня вблизи Большого Спасоглинищевского переулка. Фигурант вступил в конфликт с молодыми людьми и нанес им ножевые ранения. В результате потерпевшие были госпитализированы.

"Злоумышленник 2007 года рождения задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу", – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Ранее суд в Москве арестовал Баклачяна Арамаиса, который обвиняется в покушении на убийство сотрудницы МФЦ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа.

О ЧП в офисе "Мои Документы", расположенном на улице Борисовские Пруды в районе Братеево, стало известно 3 июня. Мужчина напал на женщину и нанес ей не менее одного удара ножом. В правоохранительных органах заявили, что злоумышленник состоит на учете в психдиспансере.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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