Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 16:55

Происшествия

Священник из Воронежской области получил срок за нападение на жену с ножом

Фото: depositphotos/9albln

Суд в Воронежской области приговорил к 6,5 года лишения свободы священника, который напал с ножом на жену. Об этом сообщила пресс-служба Семилукского районного суда.

Инцидент произошел вечером 13 февраля: священнослужитель храма села Медвежьего 49-летний Владимир Ковальчук поругался с супругой. В этот момент мужчина был пьян. После ссоры женщина легла на диван, а священник подошел к ней и ударил ножом в грудь.

Несмотря на ранение, пострадавшая оттолкнула мужа, а их малолетний сын отнял орудие преступления. Женщине оказали помощь.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Священник признал вину и раскаялся. Кроме того, супруга его простила и не настаивала на серьезном наказании.

Суд также учел данные о личности подсудимого и то, что у него на иждивении находится пожилая мать-инвалид и сын-студент. В связи с этим его приговорили к 6,5 года колонии строгого режима, а также взыскали в пользу пострадавшей 1 миллион рублей.

Ранее пенсионерка в Москве во время ссоры семь раз ударила супруга ножом. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Следователи и криминалисты назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, а злоумышленнице уже предъявили обвинение и взяли под стражу.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика