Священник из Воронежской области получил срок за нападение на жену с ножом

Фото: depositphotos/9albln

Суд в Воронежской области приговорил к 6,5 года лишения свободы священника, который напал с ножом на жену. Об этом сообщила пресс-служба Семилукского районного суда.

Инцидент произошел вечером 13 февраля: священнослужитель храма села Медвежьего 49-летний Владимир Ковальчук поругался с супругой. В этот момент мужчина был пьян. После ссоры женщина легла на диван, а священник подошел к ней и ударил ножом в грудь.

Несмотря на ранение, пострадавшая оттолкнула мужа, а их малолетний сын отнял орудие преступления. Женщине оказали помощь.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Священник признал вину и раскаялся. Кроме того, супруга его простила и не настаивала на серьезном наказании.

Суд также учел данные о личности подсудимого и то, что у него на иждивении находится пожилая мать-инвалид и сын-студент. В связи с этим его приговорили к 6,5 года колонии строгого режима, а также взыскали в пользу пострадавшей 1 миллион рублей.

Ранее пенсионерка в Москве во время ссоры семь раз ударила супруга ножом. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Следователи и криминалисты назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, а злоумышленнице уже предъявили обвинение и взяли под стражу.

