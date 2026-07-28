Собянин: еще 12 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили еще двенадцать вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр Москвы уточнил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее подразделения ПВО сбили еще 11 дронов, направлявшихся на столицу. Таким образом, всего с полуночи над столичным регионом было уничтожено уже 45 беспилотников противника.

В связи с попыткой атаки БПЛА временные ограничения действуют в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Внуково и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными службами, тогда как Домодедово полностью закрыт на прием и выпуск самолетов.