Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково и Домодедово

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Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе московских аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Вечером 27 июля аналогичные ограничения уже вводились во Внуково. Спустя некоторое время меры безопасности были отменены и аэропорт продолжил обслуживание рейсов.

Общественная палата России предложила оборудовать в "чистых" зонах аэропортов специальные пространства для семей с детьми. По мнению экспертов, комнаты матери и ребенка необходимо размещать не только в зонах регистрации, но и за предполетным контролем.