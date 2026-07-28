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28 июля, 03:45

Транспорт

Временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе московских аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Вечером 27 июля аналогичные ограничения уже вводились во Внуково. Спустя некоторое время меры безопасности были отменены и аэропорт продолжил обслуживание рейсов.

Общественная палата России предложила оборудовать в "чистых" зонах аэропортов специальные пространства для семей с детьми. По мнению экспертов, комнаты матери и ребенка необходимо размещать не только в зонах регистрации, но и за предполетным контролем.

Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4 900 метров

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