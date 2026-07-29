Шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Рязанской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Шесть мирных жителей получили ранения в результате воздушной атаки ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Всех пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

Возгорания зафиксированы на нескольких промышленных территориях в результате падения обломков БПЛА. В регионе отменили воздушную тревогу.

Рязань подверглась массированной атаке вражеских БПЛА в ночь на 29 июля. В результате пожар вспыхнул на территории одного из предприятий города. На месте уже работают оперативные службы.

Кроме того, в Таганроге женщина погибла в результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом, еще один мужчина пострадал. Жителей поврежденного дома эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения.