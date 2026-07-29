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29 июля, 13:17

Спорт

Агент Дзюбы не исключил возвращение футболиста в "Спартак"

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Нападающий Артем Дзюба может вернуться в московский футбольный клуб "Спартак". Об этом сообщил агент спортсмена Леонид Гольдман.

"Слово за "Спартаком" и его руководством, прежде всего руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении", – приводит "Матч ТВ" слова Гольдмана.

Ранее "Спартак" предложил бразильскому "Палмейрасу" 20 миллионов евро фиксированной выплаты и еще 5 миллионов в виде бонусов за нападающего сборной Аргентины Хосе Лопеса. Иностранная команда отказала, но российский клуб продолжает переговоры о трансфере футболиста.

В конце июня камерунский полузащитник Муми Нгамале покинул московский клуб "Динамо". Он сыграл 117 матчей за команду и забил 21 мяч.

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