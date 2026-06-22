22 июня, 16:51Спорт
ФК ЦСКА объявил об уходе из клуба полузащитника Максима Мухина
Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев
Полузащитник столичного ФК ЦСКА Максим Мухин покинул команду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Там уточнили, что контракт с 24-летним спортсменом был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Мухин сыграл за ЦСКА, куда он перешел в 2021 году из московского "Локомотива", 70 матчей, в которых оформил 3 гола и 4 голевые передачи. С "красно-синими" футболист дважды становился обладателем Кубка России.
Ранее ЦСКА продлил контракт с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым еще на один сезон. Он выступает за "армейцев" на протяжении всей карьеры.
До этого главным тренером столичного клуба стал Дмитрий Игдисамов. Контракт с ним рассчитан на два года, но может быть продлен.