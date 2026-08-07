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07 августа, 06:56

Политика

Евросоюз требует от Турции поставлять ему газ с подтвержденным происхождением

Фото: depositphotos/63ru78

Страны Евросоюза настаивают на том, чтобы Анкара юридически подтверждала источник поставляемого ей природного газа, исключая его российское происхождение. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в эфире телеканала A Haber.

По словам главы ведомства, европейские партнеры прямо обращаются к турецкой стороне с требованием обеспечить поставки газа из альтернативных источников. Байрактар пояснил, что даже в случае неопределенности с происхождением сырья оно должно быть оформлено юридически безупречно.

В связи с этим Турции приходится брать на себя обязательства по документальному подтверждению государственной принадлежности газа для европейских потребителей.

Отдельно Байрактар отметил стратегическую важность газопровода "Турецкий поток". По его словам, отказ от реализации этого проекта в свое время создал бы колоссальные риски для энергетической безопасности самой Турции и привел бы к серьезным проблемам с газоснабжением страны.

Ранее стало известно, что США могут остановить экспорт сжиженного природного газа в Европу, если ЕС не ослабит контроль за выбросами метана. При отказе в смягчении норм американские энергоносители будут перенаправлены на другие рынки.

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