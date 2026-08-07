Собянин: 23 школы и детских сада построили в Москве за семь месяцев 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 40 новых объектов пополнили социальную инфраструктуру Москвы за 7 месяцев. Среди них – 23 школы и детских сада, 4 объекта здравоохранения, 8 спортивных пространств и 4 здания культуры, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В числе знаковых проектов комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в "Сколкове" и новый корпус НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Кроме того, продолжается комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома на Беговой улице, рассказал градоначальник.

В настоящее время в столице строится около 2,7 миллиона квадратных метров соцобъектов. Всего с 2011 года в городе возвели порядка 1 250 объектов социнфраструктуры: 734 здания школ и детсадов, около 187 зданий здравоохранения, 240 спортивных пространств и 90 объектов культуры.

Вместе с тем к началу нового учебного года в Строгине завершится капремонт 4 образовательных учреждений. Работы проходят в школе № 69 имени Б. Ш. Окуджавы, школе № 86 имени М. Е. Катукова, школе № 705 и школе № 1619 имени М. И. Цветаевой. Здания обновляются в рамках городской программы "Моя школа".