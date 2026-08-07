Более 1 тыс пар выбрали 7 и 27 июля 2027 года для бракосочетания в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Более 1 тысячи пар выбрали 7 и 27 июля 2027 года для бракосочетания в Москве. Даты с семерками считаются наиболее популярными в следующем году. Об этом заявила ТАСС начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

В топ дат для свадьбы в 2027-м попали 27 февраля, 5 и 26 июня, а также 2, 8, 10, 17 и 20 июля. Уханева отметила, что больше всего заявлений в ЗАГСы подали на июль – свыше 2,5 тысячи. Она добавила, что 40% пар выбрали красивые даты для свадеб в следующем году.

Отмечается, что подать заявление на регистрацию брака можно на сайте mos.ru, через портал "Госуслуги" или непосредственно во дворцах бракосочетания. Госпошлина составляет 350 рублей.

Ранее в Госдуме опровергли серьезное обсуждение инициативы о введении федеральной выплаты за продолжительный брак. По мнению зампреда комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, важнее работать с молодыми россиянами, "чтобы они не боялись делать шаги по направлению в ЗАГС".