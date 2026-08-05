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05 августа, 10:41

Общество

Свадьбы в Москве подорожали на 20–30% в 2026 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проведение полноценного свадебного торжества с банкетом в столице теперь обходится минимум в 2 миллиона рублей, рассказала изданию "Абзац" руководитель свадебного агентства Евгения Лейбман.

Она отметила, что цены на все категории услуг выросли за год на 20–30%. При этом около 40% бюджета уходит на банкет, аренду площадки и алкоголь. Самый популярный формат в Москве – свадьба на 30–50 гостей.

Это повлияло и на подход молодоженов к празднику, поскольку пары делают выбор в пользу минимализма. Для этого они сокращают число гостей и выбирают лаконичный декор вместе классических цветочных арок. Кроме того, вместе больших композиций молодожены отдают предпочтение декору из фруктов, свечей или необычных концептуальных предметов.

"Пары все чаще просят гостей не дарить букеты, а заменять их бутылкой хорошего вина на будущую годовщину", – заключила специалист.

Ранее сообщалось, что около 20% россиян брали деньги в долг, чтобы принять участие в свадебных торжествах друзей или родственников. Чаще всего жители России готовы потратить на участие в свадьбе, с учетом подарка, одежды, дороги и других расходов, от 10 до 20 тысяч рублей. Самая заметная статья расходов – денежный подарок для молодоженов.

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