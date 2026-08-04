"Альфа-Деньги": более 20% россиян брали кредиты ради свадьбы друзей и родственников

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Свыше 20% россиян брали деньги в долг ради участия в свадебных торжествах друзей или родственников. Об этом говорится в исследовании сервиса "Альфа-Деньги", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, чаще всего россияне готовы потратить на участие в свадьбе от 10 000 до 20 000 рублей с учетом подарка, одежды, дороги и других расходов – такой вариант выбрали 47% респондентов. Больше трети (35%) рассчитывают уложиться в сумму до 10 000 рублей. Бюджет от 20 000 до 30 000 готовы выделить 8%, от 30 000 до 50 000 – 5%, а от 50 000 до 100 000 рублей – всего 1%.

"При этом для многих такие траты становятся чувствительными. Почти треть (30%) россиян рассказали, что им не приходилось занимать деньги ради свадьбы друзей или родственников, но приходилось сильно сокращать другие расходы", – говорится в исследовании.



из исследования Еще 22% пользовались заемными или кредитными средствами: 12% оплачивали участие в свадьбе кредитной картой, 6% занимали у друзей или родственников, 4% брали кредит или заем.

Самой заметной статьей расходов для гостей стал денежный подарок для молодоженов – этот вариант выбрали 65% участников опроса. На втором месте покупка наряда, обуви или аксессуаров – 53%. Еще 36% назвали траты на другой вид подарка, по 30% – услуги красоты и проезд до места свадьбы.

"Проживание в другом городе оказалось дорогим для 12%, участие в девичнике или мальчишнике – для каждого десятого. Только 4% респондентов считают такие траты обычно несущественными", – добавили аналитики.

В целом отношение к свадебным расходам у россиян скорее спокойное, но с оговоркой по бюджету. 42% считают, что траты гостей на праздник оправданны, если не выходят за рамки личных возможностей. Еще 13% уверены, что свадьба близких людей стоит таких расходов. При этом 16% считают, что участие в свадьбе сегодня часто обходится слишком дорого, а каждый десятый уверен, что гость не должен нести серьезную финансовую нагрузку.

Ранее СМИ сообщили, что российские молодожены стали чаще банкротиться из-за того, что подаренные гостями "конверты" не покрывают расходов на свадьбу. В частности, пары не могут расплатиться с долгами.