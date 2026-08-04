Володин: число преступлений в соцсетях и мессенджерах сократилось в РФ на 58%

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Принятые Госдумой меры по борьбе с кибермошенничеством показывают свою эффективность: число преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров с начала года снизилось на 58%, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в МАХ.

"С 2021 года Госдумой принято 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству. Большая часть из них, включая комплексы мер "Антифрод 1.0" и "Антифрод 2.0", – за последние полтора года", – напомнил он.

По словам Володина, технологии стали стремительно развиваться, а злоумышленники начали использовать их в противоправной деятельности. Председатель Госдумы указал, что принятые нормы работают. Благодаря им, по данным МВД, сократилось число соответствующих преступлений.

Речь идет о попытках узнать у человека код из сообщения для доступа к аккаунтам, создании поддельных профилей, рассылках при помощи них просьб о займе денег или вредоносных ссылок. Кроме того, как подчеркнул Володин, снижению количества преступлений в этой сфере поспособствовал и возросший уровень осведомленности людей о возможных действиях мошенников.

Он еще раз призвал граждан не передавать пароли от своих личных кабинетов, не контактировать с тем, кто по телефону представляется должностным лицом, не доверять сообщениям со ссылками или просьбами о переводе денежных средств и всегда проверять информацию.

Ранее Минцифры РФ разработало проект доктрины, которая определит развитие системы противодействия ИКТ-правонарушениям на 2027–2035 годы. В ее основе – комплексный подход: вместо борьбы с отдельными видами преступлений предлагается предотвращать любые возможности использования информационных технологий в противоправных целях.

