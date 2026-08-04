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04 августа, 09:53

Транспорт

В Минтрансе заявили о работе над началом полетов авиакомпаний Таиланда в Россию

Фото: AP Photo/Vincent Thian

Минтранс России сообщил о работе над запуском полетов авиакомпаний Таиланда в страну. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом.

Как отметили в Минтрансе, четыре российские авиакомпании еженедельно выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 миллиона пассажиров.

Ранее стало известно, что посольство Мексики в РФ изучает возможности восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. Дипломаты провели серию консультаций с представителями органов власти и туристического бизнеса для проработки различных вариантов.

Главная цель обсуждений – упростить поездки для туристов. По данным СМИ, даже в отсутствие прямых рейсов Мексику ежемесячно посещают до 5 тысяч россиян.

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