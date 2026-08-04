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04 августа, 12:02

Культура

Лариса Долина призналась, что хотела бы поступить на актерские курсы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народная артистка РФ Лариса Долина призналась, что хотела бы поступить на актерские курсы, однако считает, что "уже возраст не тот". Об этом певица рассказала в интервью ТАСС .

По ее словам, театральная сцена – это совершенно особенная стихия. Там происходит живое общение со зрителями, где артисту либо верят, либо нет.

"У меня нет актерского образования, но человеческий и творческий опыт помогают справляться со всем", – поделилась она.

Артистка также назвала большой удачей попадание в труппу Театра на Таганке. Долина отметила, что один из самых посещаемых театров России принял ее в свою семью и это совсем другая атмосфера.

"Сцена, на которую выходил Владимир Высоцкий... Этот театр создал Юрий Любимов – выдающийся, величайший режиссер. Это обязывает ко многому", – добавила певица.

Ранее народный артист России Федор Добронравов рассказал, что не собирается подталкивать внуков к получению актерского образования. Он отметил, что не планирует навязывать внукам профессиональный путь, так же как и не диктовал выбор профессии своим детям.

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