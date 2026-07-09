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09 июля, 14:02

Культура

Федор Добронравов заявил, что не будет направлять внуков в актерскую профессию

Фото: ТАСС/Александр Петухов

Народный артист России Федор Добронравов не собирается подталкивать внуков к получению актерского образования. Об этом "Газете.ру" сообщил сам актер.

Артист подчеркнул, что не намерен навязывать внукам профессиональный путь, так же как и не диктовал выбор профессии своим детям.

При этом оба сына Добронравова последовали его примеру и стали актерами. Старший, Виктор, играет в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова и снимается в кино.

Младший, Иван, в свою очередь, получил известность после роли в драме режиссера Андрея Звягинцева "Возвращение". Также он работал в Театре Антона Чехова и театре "Кашемир".

Ранее Добронравов рассказал, что ему редко предлагают играть серьезные роли. Причина этому – сложившееся амплуа актера. По его словам, режиссеры говорят, что он "слишком популярный" в другом жанре.

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