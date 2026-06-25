Федор Добронравов рассказал, что полностью восстановился после операции

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Народный артист России Федор Добронравов восстановился после операции на позвоночнике. Об этом РИА Новости рассказал сам артист.

О том, что Добронравов перенес операцию, ранее писали СМИ.

"Да, все хорошо, слава богу, работаю, играю спектакли", – поделился он.

Несмотря на проблемы с позвоночником, актер активно снимается в кино. В числе его недавних работ – фильмы "Чебурашка 2", "Семь дней Петра Семеныча", "Праведник" и другие. В этом году с участием артиста ожидаются также премьеры "Северное сияние" и "Три струны".

Ранее заслуженный артист России, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей", Алексей Нилов признался, что стал часто пить обезболивающие таблетки после операции. У актера было три хирургических вмешательства.

При этом артист заявил, что восстановление после операции проходит успешно. Реабилитационный период в скором времени уже завершится.